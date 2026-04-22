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Inundaciones dejan atrapados a peatones y automovilistas en la CDMX

Periférico, Reforma y Circuito interior se vieron afectados por las fuertes lluvias de la CDMX

El Diablo Becerril nos narra las afectaciones que se llevaron a cabo luego de que lloviera fuertemente en la Ciudad de México y repercutiera en zonas como Periférico, Reforma y Circuito interior. Por otro lado, nos narra un fuerte incendio que se generó cerca del Mercado de Sonora, al menos cuatrocientas personas fueron desalojadas y afortunadamente no hubo muertes.

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