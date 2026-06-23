De las tortas tampiqueñas a Santiago Giménez: lo mejor de Al Extremo

La más reciente emisión de Al Extremo reunió algunos de los temas que más llamaron la atención de la audiencia: desde la preparación de la Ciudad de México para el próximo partido de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, hasta el descubrimiento de las tradicionales tortas de la barda originarias de Tampico. Además, el programa presentó la inspiradora historia de Santiago Giménez, quien logró superar importantes obstáculos para consolidarse como una de las figuras más destacadas del fútbol mexicano.