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Reforma se prepara para el Mundial 2026: instalan pantallas gigantes para apoyar a México

La emoción por el último partido de la fase de grupos de México ya se siente en las calles de la capital.

Por: Hugo Pantoja

Jorge “El Diablo” Becerril informó que Paseo de la Reforma registra cierres parciales debido a la instalación de pantallas gigantes para seguir el próximo partido de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Además, reportó un accidente en la autopista México-Toluca, donde un conductor de la tercera edad perdió el control de su vehículo y recibió atención médica por parte de paramédicos.

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