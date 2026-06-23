Reforma se prepara para el Mundial 2026: instalan pantallas gigantes para apoyar a México

Jorge “El Diablo” Becerril informó que Paseo de la Reforma registra cierres parciales debido a la instalación de pantallas gigantes para seguir el próximo partido de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Además, reportó un accidente en la autopista México-Toluca, donde un conductor de la tercera edad perdió el control de su vehículo y recibió atención médica por parte de paramédicos.