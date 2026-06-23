Reforma se prepara para el Mundial 2026: instalan pantallas gigantes para apoyar a México
La emoción por el último partido de la fase de grupos de México ya se siente en las calles de la capital.
Jorge “El Diablo” Becerril informó que Paseo de la Reforma registra cierres parciales debido a la instalación de pantallas gigantes para seguir el próximo partido de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Además, reportó un accidente en la autopista México-Toluca, donde un conductor de la tercera edad perdió el control de su vehículo y recibió atención médica por parte de paramédicos.