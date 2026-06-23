Las auténticas tortas de la barda llegan a CDMX: sabor tampiqueño por menos de 100 pesos

La Pura Sabrosura visitó un local especializado en tortas de la barda, una tradicional receta originaria de Tampico. Preparadas con ingredientes como chorizo, queso fresco, jamón, frijoles y salsa de chicharrón en salsa verde, estas tortas se han convertido en una opción imperdible para quienes buscan sabores auténticos. El establecimiento se ubica en la zona de Tlalpan y ofrece esta especialidad por alrededor de 100 pesos.