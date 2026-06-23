Alejandra Carvajal reporta: Santiago Giménez: la historia de resiliencia que lo convirtió en una figura del fútbol mexicano

Alejandra Carvajal repasó la inspiradora historia de Santiago Giménez, quien creció rodeado de fútbol bajo la sombra de la exitosa carrera de su padre. En su búsqueda por construir una identidad propia, enfrentó importantes desafíos, incluyendo un problema de salud que puso en pausa sus sueños. Lejos de rendirse, logró regresar más fuerte y convertirse en uno de los delanteros más destacados de México.