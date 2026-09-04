Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo al extremo 2025 1920x1080
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Al Extremo: naturaleza, accidentes y lo que viene en La Granja VIP

Naturaleza, un fuerte accidente y los detalles de La Granja VIP marcaron la jornada.

Por: Hugo Pantoja

En Al Extremo conocimos la importancia de proteger al cóndor de California, una especie amenazada y fundamental para los ecosistemas; Jorge “El Diablo” Becerril reportó un fuerte accidente en la México-Toluca, donde el conductor resultó con lesiones leves, y Jessy Portillo adelantó algunos detalles de La Granja VIP, reality que está próximo a comenzar y que ya genera expectativa entre la audiencia.

Tags relacionados
Programas

Videos