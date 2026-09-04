Jorge “El Diablo” Becerril reporta: Vehículo pesado pierde el control y cae en la México-Toluca

Jorge “El Diablo” Becerril reportó un fuerte accidente en la carretera México-Toluca, donde un vehículo pesado perdió el control, derribó una barrera de contención y cayó al vacío. Paramédicos acudieron al lugar para atender al conductor, quien únicamente presentó lesiones leves. De acuerdo con el reporte, no se registraron víctimas mortales.

