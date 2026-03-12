Caldos de Gallina “Los Dos Carnales"; los más deliciosos de Canal de Miramontes

El Cher Rahmar Villegas nos lleva a conocer los mejores caldos de gallina, “Los Dos Carnales”, en Canal de Miramontes. Este lugar cuenta con una gran variedad de piezas de pollo como patitas, rabadilla afrodisíaca, mollejas, hígados y pechuga. Hay diversos platillos como enmoladas y enchiladas de gallina deliciosas y quesadillas.