Pidió café y pan… y le cobraron $44 mil: conoce el caso del abuelito que indignó a todo internet

Aunque no lo creas, esta es una historia real. A un adulto mayor de 78 años le cobraron más de 44 mil pesos por un consumo que rondaba entre los 250 pesos y 300 pesos en un restaurante ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, CDMX. Muy a gusto; él solo había consumido un café, pan y una ensalada de atún, los cuales tenían un precio accesible; él pagó normal sin saber lo que harían en el restaurante. La buena noticia es que, gracias a los usuarios que conocieron su historia en redes sociales, la noticia se volvió viral y el dinero finalmente fue devuelto.

Este caso no solo indignó a todos por lo injusto, sino porque es el tipo de situación que le puede pasar a cualquiera, especialmente a personas mayores que, con frecuencia, suelen confiar más en las personas y los establecimientos “serios”.

¿Qué le cobraron al abuelito y cómo se dio cuenta?

Según lo que se denunció en redes, el señor cenó platillos básicos dentro del restaurante: ensalada de atún, café y pan, con un total aproximado de $250 pesos. Cuando terminó, pagó con su tarjeta, ingresó su NIP, recibió su comprobante con el monto correcto y se fue como si nada (como lo haría cualquier persona). Fue hasta unas cuantas horas después que el hombre revisó su cuenta bancaria y se percató de que tenía dos cargos del restaurante, uno por poco más de $250 pesos y un cargo extra por $44,717.88 pesos.

La reacción del restaurante cuando el hombre se quejó

El adulto mayor, con justa razón, regresó al establecimiento para exigir una explicación. Según el reporte, el gerente reconoció que existía un cobro excedente, pero dijo no saber a quién pertenecía y prometió el reembolso en 15 días. Obviamente, esa respuesta no fue del agrado de todos aquellos que seguían el caso, por lo que todo explotó aún más en redes sociales.

¿Por qué este caso se volvió viral?

Es natural que las personas se preocupen por los abusos que puedan llegar a sufrir los adultos mayores, pues son personas vulnerables. En redes, miles de personas comentaron que esto no puede pasar como un simple “error”, ya que el monto es demasiado alto como para no notarlo. Y aunque el dinero fue devuelto, el miedo quedó presente para muchos: ¿cuántas veces pasa y nadie se entera?

Qué hacer si te cobran de más con tarjeta en un restaurante

Nadie está exentos de este tipo de estafas, por lo que si te pasa algo parecido, esto puede salvarte:



Toma captura del cargo en tu app bancaria

Guarda el ticket físico o digital

Regresa de inmediato a reclamar

a reclamar Llama a tu banco y levanta aclaración

Bloquea tu tarjeta si sospechas fraude

si sospechas fraude Haz denuncia ante PROFECO si no responden

Recuerda que afortunadamente ya vivimos en una época donde tú mismo puedes vigilar de cerca tus movimientos bancarios, por lo que te recomendamos hacer costumbre revisar tus movimientos el mismo día, aunque confieses que todo salió bien.