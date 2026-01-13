Es español, fue futbolista pero su carrera terminó por una fuerte LESIÓN… y hoy reina en redes sociales con la moda y las UÑAS más icónicas

Si un día te aparece en redes sociales un hombre con uñas acrílicas y otros materiales espectaculares , outfits impecables y una actitud que brilla por sí sola, seguramente está viendo a José Antonio Fernández, exjugador de fútbol que pasó por las canchas de fútbol de España y que hoy es conocido en redes como “el rey del divineo”. Su historia se volvió viral como su contenido porque no solo cambió de vida: rompió con el molde de lo que “se supone” que debe ser un futbolista.

De promesa del fútbol… a retiro forzado por una lesión

José Antonio empezó su carrera jugando en equipos locales de Murcia y pasó más de una década en el Real Murcia; su sueño era llegar a las grandes ligas. Incluso llegó a competir en Islandia, pero desafortunadamente un día sufrió una grave lesión que lo obligó a retirarse del deporte profesional cuando todavía tenía mucho por dar.

Su segunda vida: moda, uñas acrílicas y libertad total

Aunque en múltiples ocasiones ha declarado que fue algo que le dolió mucho abandonar, en lugar de quedarse atrapado en la nostalgia, José Antonio se fue por el camino que menos esperaban: la moda y la expresión personal. Desde su salida del deporte, empezó a explorar su estilo, experimentar con prendas asociadas “tradicionalmente” a lo femenino, maquillaje y, obvio, uñas de acrílico que parecen ser un universo cuidadosamente diseñado en sus dedos.

Con el tiempo su mensaje se volvió claro: que nadie te diga cómo vestir, cómo hablar o cómo existir por ser hombre.

El rey del divineo vs. la masculinidad frágil

Uno de los temas que más toca en sus contenidos (y en entrevistas) es la enorme presión que existe en el mundo del fútbol por actuar bajo una masculinidad “obligatoria”. Él ha criticado que en el deporte se busca forzar a los hombres a vivir con una masculinidad hegemónica, esa que castiga lo diferente y premia lo rudo, lo callado, lo “macho” y lo “fifas”.

Muchos hombres se han atrevido a señalarlo como algo malo, como si estuviera “desviado” o “loco”; sin embargo, nada más lejos de la realidad. Ser quien es no le ha quitado su amor y pasión por el fútbol ni ha cambiado su orientación sexual; solo lo hace expresarse y ser feliz. Aunque esto le vuele a muchos la cabeza, José Antonio es heterosexual y desde 2023 mantiene una relación con la influencer de moda Samantha Constantini.

