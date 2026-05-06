Ísai minimiza conflicto con José y asegura que “todo era un juego”

Ísai explicó que le quitó el celular a José como parte de un juego, argumentando que así suele llevarse con sus amigos. Además, señaló que su tía, Isabel, estaría exagerando la situación, ya que considera que esa es la dinámica normal entre ellos. Sin embargo, las acciones del joven han generado debate sobre los límites entre las bromas y las conductas que pueden afectar emocionalmente a otras personas.