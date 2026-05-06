Alison señala a Ísai por su conducta y falta de respeto a su mejor amigo

Alison aseguró que Ísai tiene un problema de conducta, señalando que constantemente muestra actitudes de falta de respeto hacia las mujeres y hacia su mejor amigo, José. Según Alison, el joven suele discriminar y molestar a José cada vez que puede, lo que ha provocado preocupación dentro de la familia por la manera en que se relaciona con los demás. Sus declaraciones intensificaron aún más el conflicto y abrieron el debate sobre las consecuencias de normalizar ciertas conductas.