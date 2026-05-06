MasterChef 24/7: María Isabel Carvajal y Edgar Núñez hablan de su participación en el reality
Los dos nuevos integrantes que se suman al reality de cocina más importante en México hablan de su rol en el programa.
María Isabel Carvajal y Edgar Núñez, los dos nuevos integrantes de MasterChef 24/7, visitan el foro de Al Extremo para hablar sobre su participación en esta nueva edición ya que se encargarán de enseñar y guiar a los participantes del programa. María Isabel mencionó que uno de sus consejos para las personas que se inetgrarán a la competencia es que no se angustien y que disfruten mientras que Edgar expresa que su recomendación es que siempre mantengan disciplina y orden.