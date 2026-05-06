MasterChef 24/7: María Isabel Carvajal y Edgar Núñez hablan de su participación en el reality

María Isabel Carvajal y Edgar Núñez, los dos nuevos integrantes de MasterChef 24/7, visitan el foro de Al Extremo para hablar sobre su participación en esta nueva edición ya que se encargarán de enseñar y guiar a los participantes del programa. María Isabel mencionó que uno de sus consejos para las personas que se inetgrarán a la competencia es que no se angustien y que disfruten mientras que Edgar expresa que su recomendación es que siempre mantengan disciplina y orden.