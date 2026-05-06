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Gabriela defiende a su hijo y confronta a Isabel por el pasado de su familia

La discusión escala cuando Gabriela asegura que Isabel exagera por el trauma que vivió tras perder a su hijo.

Gabriela salió en defensa de su hijo Ísai, pidiendo que sus acciones sean comprendidas y asegurando que no todo ocurre con mala intención. Además, señaló a Isabel como una persona entrometida y profundamente afectada por la pérdida de su hijo a causa del bullying, insinuando que esa experiencia influye en cómo percibe actualmente las situaciones relacionadas con Ísai. Las declaraciones encendieron aún más el conflicto familiar y abrieron un fuerte debate sobre los límites, la empatía y la responsabilidad.

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