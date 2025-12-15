inklusion logo Sitio accesible
¡Joyita guapa de Coapa! Checa la comida corrida que encontró Rahmar

Rahmar le clavó el diente a una muy variada comida corrida en Coapa y no dudó en ponerle el sello de La pura sabrosura. ¡Ojo a los prometedores guisados!

¡Comida corrida con lo mejor de la cocina mexicana! Mole poblano, tortitas de carne, chicharrón en salsa verde, pechuga empanizada y otros deliciosos platillos nos presumió Rahmar desde Coapa, donde encontró esta espectacular joyita gastronómica. ¡Garantizada por La pura sabrosura!

