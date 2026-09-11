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En Al Extremo hablan sobre Rafa Mercadante, quien sigue siendo señalado dentro de La Granja VIP

Las tensiones aumentan y varios granjeros ya toman posiciones.

En Al Extremo hablan sobre La Granja VIP, donde las tensiones continúan durante el Juego de la Salvación. Los granjeros tuvieron que elegir a uno de sus compañeros para evitar que participara en la competencia, mientras Rafa Mercadante quedó señalado por varios integrantes del grupo. Además, la relación entre Niurka y Manelyk volvió a generar tensión dentro de la granja.

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