En Al Extremo hablan sobre Rafa Mercadante, quien sigue siendo señalado dentro de La Granja VIP

En Al Extremo hablan sobre La Granja VIP, donde las tensiones continúan durante el Juego de la Salvación. Los granjeros tuvieron que elegir a uno de sus compañeros para evitar que participara en la competencia, mientras Rafa Mercadante quedó señalado por varios integrantes del grupo. Además, la relación entre Niurka y Manelyk volvió a generar tensión dentro de la granja.

