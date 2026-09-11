Al Extremo: accidentes, La Granja VIP y sabores con tradición

Al Extremo presentó: Un hombre murió tras ser atropellado por un auto eléctrico en Tlalpan y las autoridades detuvieron a la conductora; además, el programa abordó las tensiones de La Granja VIP, con Rafa Mercadante señalado por sus compañeros y un nuevo conflicto entre Niurka y Manelyk. También, Alejandra Carbajal habló sobre tender la cama al despertar y La Pura Sabrosura presentó caldo de médula.

