Jorge “El Diablo Becerril” reporta: Accidente en Tlalpan deja un hombre sin vida

Un hombre murió tras ser atropellado por un auto eléctrico en Jardines de la Montaña, Tlalpan. De acuerdo con la información presentada por Jorge “El Diablo” Becerril, autoridades acudieron al lugar y confirmaron que la víctima ya no contaba con signos de vida. La conductora del vehículo, señalado como un auto de lujo, fue detenida y trasladada para deslindar responsabilidades.

