Entrevista con “El Mimoso": Todo sobre sus nuevos proyectos musicales y detalles de su vida personal
Blanca Martínez “La Chicuela” platicó en exclusiva con “El Mimoso”, quién pidió de forma pública que no hablen mal de “El Recodo” además compartió que luego de su divorció se tomará un tiempo para él mismo. Sin embargo, tiene muchos planes en la música y busca hacer un homenaje a Luis Miguel y a “Los Temerarios”.