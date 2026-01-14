Esposa infiel fue expuesta sin querer por una manicurista y el video es viral

Las telenovelas son de las producciones más consumidas en la televisión, pero en las redes sociales existen situaciones que son hasta más atrapantes que las grandes producciones. Un caso así se volvió viral en las últimas horas luego de que una manicurista expusiera sin querer a una esposa infiel.

El hecho fue contado en primera persona por la misma manicurista quien se vio asombrada por lo que ocurrió en su local y por eso se animó a contarles a sus seguidores. Este tipo de situaciones ya son todo un clásico en las plataformas digitales y las visualizaciones no dejan de sumarse.

¿Qué ocurrió en el local de la manicurista?

El video viralizado fue compartido por la usuaria Fer Rámirez a través de su cuenta de TikTok @fernandaramireznails. Se trata de una manicurista que se vio envuelta en una situación impensada y que, según tituló en el posteo, la hizo preguntarse “Y tú qué nivel de despistada eres?”.

La mujer relató que una clienta se hizo las uñas en su local y que al salir se subió al carro “con su marido, le enseñó sus uñas, le dio un besillo y se fueron”. Sin embargo, la manicurista compartió la sorpresa que se llevó cuando un hombre y otra mujer llegaron al lugar a buscar a esa clienta.

¿Cómo expuso a la esposa infiel?

De acuerdo al relato de Fer Rámirez, el hombre que ingresó a su local le dijo que si tal clienta ya se había retirado porque venía a recogerla. “Sí ya se fue con su esposo”, fue la respuesta que la mujer le dio y que destapó lo que sería una infidelidad de la mujer que se marchó con sus relucientes uñas.

Esto se debe a que el hombre sorprendido le pregunta “¿Cómo de que se fue con su esposo?”, mientras que la mujer que lo acompañaba le explica “es mi cuñada, él es su esposo. Venimos por ella”. La manicurista expresó ante la cámara la sorpresa que se llevó al darse cuenta que, sin querer, había expuesto a una clienta.

“A alguien la van a divorciar hoy”, sentenció la mujer y añadió: “Ay pero por qué no me dice que viene con el querido”. El video no deja de sumar visualizaciones y los internautas vierten sus comentarios que en su mayoría tomar la situación con humor, mientras que otros aguardan por saber qué sucederá en el próximo capítulo.