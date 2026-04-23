Aprende a limpiar fácilmente los poros tapados de tu rostro

La limpieza de la cara es uno de los rubros que han tenido un acomodo entre las prioridades de las personas en el ámbito de la belleza y también en el de la salud. Por eso, al entender que los poros tapados son cosas bastante cotidianas, estos consejos te podrían servir para combatir las complicaciones médicas y estéticas en tu cara. Toma nota y aplícalos de la siguiente manera.

¿Por qué aparecen poros tapados en el rostro?

Cuando los poros tapados aparecen en los rostros de las personas es porque se bloquean por la acumulación de grasa, suciedad, bacterias o células muertas. Estos espacios que deberían servir para liberar aceites naturales y sudor, son sitios donde aparecen puntos blancos, negros y en ocasiones aparece también el acné.

La zona donde más aparecen es en la de la barbilla, frente y nariz. Expertos en dermatología de La Roche-Posay señalan que las pieles grasas o mixtas son las que más riesgo tienen de encontrarse con estos problemas, pues tienen mayor actividad de glándulas sebáceas. Es decir, el exceso de sebo combinado con células muertas e impurezas provocan que los pequeños orificios se obstruyan.

#skincare #porosabiertos #pielperfecta #pielbonita ♬ sonido original - Valo @vaaaaalo ✨ ¿Tienes poros visibles? ¡No estás solo! Pero sí hay formas de mejorar su apariencia 😌👇 🧴 Limpieza diaria con un gel suave: elimina impurezas sin resecar. 💧 Hidratación ligera: una piel hidratada regula mejor el sebo. 🥹 Niacinamida y ácido salicílico: tus mejores aliados para minimizar poros. ☀️ Protector solar SIEMPRE: evita que el sol agrande los poros con el tiempo. 🧖‍♀️ Exfolia 1-2 veces por semana (sin exagerar): ayuda a renovar la piel. 🚫 Evita productos comedogénicos: pueden obstruir y agrandar los poros. 🌟 Recuerda: los poros no desaparecen, ¡pero sí pueden verse más pequeños con una rutina constante! #cuidadodelapiel

¿Cómo se evitan los poros tapados en el rostro?

El consejo más básico es el de lavarte el rostro tanto en la mañana como en la tarde, pero debes tomar en cuenta también los siguientes aspectos.

Hidratación - Las pieles más propensas requieren de una hidratación con texturas ligeras y no comedogénicas. Por ello se recomienda el uso de geles, fluidos o sérums con ingredientes como glicerina, ceramidas ligeras, ácido hialurónico y niacinamida. Priorizando al mismo tiempo, productos “oil-free”, sin texturas densas o aceites pesados que pueden empeorar los comedones.

Las pieles más propensas requieren de una hidratación con texturas ligeras y no comedogénicas. Por ello se recomienda el uso de geles, fluidos o sérums con ingredientes como glicerina, ceramidas ligeras, ácido hialurónico y niacinamida. Priorizando al mismo tiempo, productos “oil-free”, sin texturas densas o aceites pesados que pueden empeorar los comedones. Limpieza - Se recomienda usar un gel limpiador formulado para pieles con tendencia a imperfecciones, que regularmente tienen compuestos como el ácido salicílico, niacinamida o sal marina. Esto causa la eliminación del exceso de grasas y limpia los poros sin resecar la piel. En caso de que uses maquillaje, retíralo con agua micelar.

Exfoliación - Este ejercicio puede ayudar a los poros tapados si lo concretas entre una y dos veces por semana, el cual debe hacerse solamente en la noche. Usa exfoliantes físicos, que contienen pequeñas partículas que producen fricción leve en la piel. O en su defecto exfoliantes químicos, cuya acción es similar a la de un peeling.