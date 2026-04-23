Estos son los colores, números y rituales de la suerte para este signo zodiacal; según Mhoni Vidente

Abril entra en su etapa de Tauro y por ello este signo zodiacal es el que debe prestar atención a estos consejos para alinear todo a su favor. Aunque siempre se anima a los seguidores a esforzarse por alcanzar sus metas, es el momento del año para ti, según lo dicho por Mhoni Vidente. Presta atención, toma nota y espera que la energía del universo actúe en tu favor.

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¿Qué deben hacer los que pertenezcan a este signo zodiacal?

La temporada en Tauro se presume como una oportunidad para encontrar lo mejor de la buena fortuna para los que son parte de este signo zodiacal. Para ello, es necesario acudir a ciertos temas como números y colores, pero se anima para aprovechar las fechas actuales… desde el 20 de abril hasta el 21 de mayo de 2026.

La especialista y persona con gran presencia en el medio advierte que los números de la suerte para Tauro en esta etapa son el 05, el 07 y el 20, los cuales pueden utilizarse en medio de decisiones importantes en estos días. Mientras que en el rubro de los colores, el rojo y el blanco serán fundamentales para atraer energías positivas.

Aunque estos colores no atraen buenas cosas en automático, utilizar dichos tonos simbolizan fuerza y pureza, lo cual refuerza la seguridad y el equilibrio en el entorno familiar y laboral de los Tauro. Es decir, usar estos tonos y pensar en ese tipo de números potencia las posibilidades de buena fortuna.

¿Este signo zodiacal debe hacer algún ritual?

Dado que Tauro entrará en una zona de prosperidad y buena fortuna, se asegura que las envidias y las malas energías llegarán de manera bastante fuerte. Por ello se recomiendan estos rituales de protección, los cuales son acciones bastante cotidianas que podrían aportar cuidado del círculo de bendiciones que llegarán en los próximos días.

Mhoni Vidente indica que se pueden usar objetos de plata, colocarse perfumes con aroma de cuero o madera y en caso de vibras muy negativas… acudir a un baño de agua bendita.