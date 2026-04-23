Horóscopo de hoy jueves 23 de abril: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este jueves 23 de abril de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 23 de abril de 2026

Hoy, jueves 23 de abril de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la jornada te impulsa a mostrarte con mayor confianza y a tomar iniciativas que te entusiasman. La Luna en Leo potencia tu energía y puede mejorar tus vínculos si actúas con autenticidad.

: la jornada te impulsa a mostrarte con mayor confianza y a tomar iniciativas que te entusiasman. La Luna en Leo potencia tu energía y puede mejorar tus vínculos si actúas con autenticidad. Tauro : el día invita a enfocarte en tu espacio personal y en lo que te brinda seguridad. La Luna en Leo puede movilizar emociones que te lleven a ordenar prioridades y encontrar equilibrio.

: el día invita a enfocarte en tu espacio personal y en lo que te brinda seguridad. La Luna en Leo puede movilizar emociones que te lleven a ordenar prioridades y encontrar equilibrio. Géminis : la energía disponible favorece el intercambio de ideas y encuentros dinámicos. La Luna en Leo impulsa conversaciones que pueden abrir oportunidades si te expresas con claridad.

: la energía disponible favorece el intercambio de ideas y encuentros dinámicos. La Luna en Leo impulsa conversaciones que pueden abrir oportunidades si te expresas con claridad. Cáncer : la jornada te lleva a prestar atención a cómo administras tus recursos y tu tiempo. Una decisión consciente puede ayudarte a sostener estabilidad y evitar preocupaciones.

: la jornada te lleva a prestar atención a cómo administras tus recursos y tu tiempo. Una decisión consciente puede ayudarte a sostener estabilidad y evitar preocupaciones. Leo : la Luna en tu signo potencia tu presencia y te invita a avanzar con confianza en lo que deseas. Podrías sentir mayor claridad para tomar decisiones que fortalezcan tu bienestar y tus relaciones.

: la Luna en tu signo potencia tu presencia y te invita a avanzar con confianza en lo que deseas. Podrías sentir mayor claridad para tomar decisiones que fortalezcan tu bienestar y tus relaciones. Virgo : el día sugiere bajar el ritmo y observar con mayor atención lo que ocurre en tu interior. La Luna en Leo puede generar inquietud si no encuentras momentos de calma.

: el día sugiere bajar el ritmo y observar con mayor atención lo que ocurre en tu interior. La Luna en Leo puede generar inquietud si no encuentras momentos de calma. Libra: la energía disponible favorece encuentros con personas que aportan entusiasmo y nuevas perspectivas. La Luna en Leo impulsa vínculos más cálidos que pueden renovar tu energía.

la energía disponible favorece encuentros con personas que aportan entusiasmo y nuevas perspectivas. La Luna en Leo impulsa vínculos más cálidos que pueden renovar tu energía. Escorpio: la jornada te lleva a enfocarte en tus objetivos con mayor determinación. La Luna en Leo puede exigirte firmeza para sostener lo que estás construyendo.

la jornada te lleva a enfocarte en tus objetivos con mayor determinación. La Luna en Leo puede exigirte firmeza para sostener lo que estás construyendo. Sagitario : el día despierta tu deseo de expandirte y explorar nuevas posibilidades. La Luna en Leo potencia tu entusiasmo y te anima a avanzar con confianza.

: el día despierta tu deseo de expandirte y explorar nuevas posibilidades. La Luna en Leo potencia tu entusiasmo y te anima a avanzar con confianza. Capricornio : la energía disponible invita a observar con profundidad ciertos cambios que se están gestando. Una actitud consciente puede ayudarte a sostener tu palabra y objetivos.

: la energía disponible invita a observar con profundidad ciertos cambios que se están gestando. Una actitud consciente puede ayudarte a sostener tu palabra y objetivos. Acuario : la jornada pone el foco en tus relaciones y en cómo manejas acuerdos con otros. La Luna en Leo puede traer situaciones que te inviten a encontrar equilibrio.

: la jornada pone el foco en tus relaciones y en cómo manejas acuerdos con otros. La Luna en Leo puede traer situaciones que te inviten a encontrar equilibrio. Piscis: el día favorece ajustes en tu rutina que pueden mejorar tu día a día. Prestar atención a los detalles puede ayudarte a sostener armonía y mayor estabilidad en tu vida cotidiana.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: