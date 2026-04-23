Actor de famosa telenovela declaró que tuvo un presentimiento previo al ataque

Lo ocurrido el fin de semana pasado registra uno de los acontecimientos más escandalosos en la historia de las producciones audiovisuales, pues se concretaron las muertes de dos personas en medio de las grabaciones de la serie Sin Senos Sí Hay Paraíso. En medio del luto, un actor aseguró que tuvo un mal presentimiento ese día y le dijo a un par de compañeros que se fueran de ahí… pero no advirtió al resto del staff. Estas fueron sus declaraciones

Hijos famosos y papás managers: Desde Ángela Aguilar hasta Macaulay Culkin

¿Qué declaró el actor que tuvo un mal presentimiento previo al ataque?

El luto inunda el medio internacional y de manera más latente el entorno colombiano, pues en Bogotá un ataque con arma punzocortante generó una de las tragedias más grandes en la historia de la televisión. Allí, Osvaldo de León comentó algo que le está dando vuelta al medio, pues sus palabras indican que recibió un llamado de Dios ese fatídico día en el set de grabación.

Esto comentó: “En la mañana, al llegar al base camp —antes de que ocurriera el ataque—, hice lo que suelo hacer: puse música de alabanza y oré. En ese momento, sentí claramente que Dios me hablaba y me pedía que recogiera mis cosas y que no regresara”.

Sin embargo, dicho mensaje solo fue compartido con un par de sus compañeros, previo a lo que efectivamente resultó en dos asesinatos y un serio daño a otro compañero de producción. “Al ver a mi compañero Yankel, le dije que hiciera lo mismo, y también le insinué a mi compañera de escena, Estefanía Gómez, que se retirara con sus cosas… Fue Dios dándome dirección, y tuve que actuar con discernimiento”.

¿Este actor se retiró de sus actividades ese día de grabación?

Y tal como recibió ese mensaje de Dios (así lo argumentó él), él y su compañero se retiraron ese día del set de grabación, pues sus actividades también se lo permitían. En ese sentido, muchos han concretado eco alrededor de una publicación que incluyó petición de oración por las víctimas de los ataques y de las familias que en estos momentos están viviendo el luto.