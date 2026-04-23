Conoce estos 5 usos que le puedes dar al café usado para un SPA en casa

Hoy en día el tener una buena cafetera prácticamente se convierte en obligación para disfrutar de tu bebida todos los días, ya sea el clásico mañanero o en cualquier hora del día donde se te antoje. En ese sentido, el café se disfruta y después se deshecha, sin embargo en la actualidad se ha hecho un llamado para reutilizar los posos que se generan para armarte un pequeño SPA en casa. Aprende a usar estos trucos en beneficios de tu belleza y tu salud.

¿Cuáles son los 5 usos que le puedes dar a tu café reutilizado?

Gracias a todas las propiedades que surgen del café, es normal que pueda usarse para distintos propósitos, que en este caso se traducen en beneficios de índole estético-saludable.

Exfoliante para codos y talones - Combina una cucharada de posos con bicarbonato de sodio y unas gotas de aceite de oliva. Esto generará una pasta desodorizante que suaviza las zonas más resecas del cuerpo.

Combina una cucharada de posos con bicarbonato de sodio y unas gotas de aceite de oliva. Esto generará una pasta desodorizante que suaviza las zonas más resecas del cuerpo. Enjuague de brillo para cabello oscuro - Frota algunos posos sobre tu cabello ya lavado, dejando actuar por dos minutos para después enjuagar y así reforzar el tono. Con esto se aporta brillo en cabellos castaños y oscuros.

Frota algunos posos sobre tu cabello ya lavado, dejando actuar por dos minutos para después enjuagar y así reforzar el tono. Con esto se aporta brillo en cabellos castaños y oscuros. Exfoliante corporal - Mezcla los posos de café

Mezcla Mascarilla facial antiinflamatoria - Combina tus posos con yogurt natural para limpiar poros en profundidad y reducir enrojecimiento.

Combina tus posos con yogurt natural para limpiar poros en profundidad y reducir enrojecimiento. Tratamiento anticelulitis - Masajea la piel con los posos de café mezclados con aceite de oliva para estimular la circulación local y mejorar temporalmente la apariencia de la piel.

#martagoesgreen #sostenible #zerowaste #ceroresiduo #sostenibilidad #exfoliante ♬ sonido original - Marta Fernandez @martagoesgreen 🧚‍♂️ Me creo yo una DIY girl y hoy te traigo la receta más fácil que puedas imaginarte: exfoliante con los posos del café 💆🏻‍♀️ ❗️Aunque sea muy fácil, tienes que leer esto antes de hacerlo: ➡️ Déjalo secar al aire libre durante un par de días, hasta que esté completamente seco. Si está húmedo y lo dejas en la ducha así, te van a salir hongos (lo se por experiencia) ➡️ Notarás que está completamente seco cuando la textura esté totalmente suelta, sin apegotonarse. Tal cual muestro en el vídeo. ➡️ Guárdalo en la ducha en un recipiente abierto. Si lo pones en un frasco cerrado, se va a acumular la humedad y sí, hongos. El recipiente debe estar alejado de el grifo de agua para no terminar salpicado y humedecido. ✅ Si sigues estos pasos lo podrás tener en tu ducha para usarlo siempre que quieras súper cómodamente. Sólo coges un poco con la mano y lo mezclas con agua para repartirlo por el cuerpo o la cara 💆🏻‍♀️ Llevo haciéndolo desde hace años y es lo más cómodo y barato del mundo ✨ Reaprovechamos algo que hubiera terminado en la basura y reducimos el consumismo de los cosméticos, que telita 🌿 . . . #diy

¿Cómo puedes reutilizar tus posos de café?

Aunque pueden funcionar sin preparación previa, es mejor aprovechar los poros de café dejándolos en una charola para que se sequen al sol o en un horno a temperatura baja. Los posos húmedos se llenan de moho en menos de 48 horas si no se usan inmediatamente. Entonces, ya que seguiste los pasos indicados, basta con tomar tus posos, guardarlos en un frasco de vidrio con tapa y dejarlo en un sitio fresco. Así podrás usar esas piezas durante varias semanas para los distintos usos del spa casero que se propone aquí.