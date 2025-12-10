Excavadora se convierte en trineo de un desfile navideño: VIDEO

La Navidad tiene sus peculiares momentos y siempre regala situaciones cargadas de color, por ello los desfiles son situaciones bastante peculiares, pero lo ocurrido en El Naranjo de San Luis Potosí, se convirtió en la pieza viral (o una de ellas) del día. Allí un trineo en forma de excavadora llevaba a Santa Claus y a unos renos muy particulares.

¿Por qué el video de la excavadora se hizo tan viral?

Las épocas decembrinas tienen sus propias actividades que suelen adaptar tradiciones o prácticas de todas partes del mundo. Es muy común observar en películas estadounidenses los típicos desfiles con grandes autos, luces, botargas y espectáculo en vivo. Por ello, en esta región del país mexicano, se hizo un desfile a su manera.

Y es que el desfile que causó todo tipo de reacciones entre los internautas fue uno donde la excavadora convertida en trineo se llevó todos los comentarios. Allí, esta maquinaria utilizada para fines de construcción estaba adornada como el trineo de Papa Noel, donde los renos estaba incluidos con varios hombres disfrazados de esos animales.

Pero la magia se hizo presente cuando durante todo el trayecto, las personas contestaron entusiasmadas por un momento viral por excelencia. La máquina levantaba a los hombres por los aires y así se destacaba el ingenio mexicano que nunca falla. Con esto, el desfile cumplió su cometido y entretuvo a los que acudieron en vivo y también a los que ya vieron y compartieron el video en redes sociales.

¡México supera una vez más a la IA! 🤭 Un trineo sorprendió a todos en El Naranjo, San Luis Potosí, por el ingenio con el que fue realizado 🎅🏼🦌 pic.twitter.com/DuVZvLa0zG — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 9, 2025

¿Qué comentarios se leen sobre la excavadora convertida en trineo?

Todo mundo acudió a la tendencia del México Mágico, en la cual se destaca que en ocasiones el país excede los límites de la lógica, por lo que le anotaron otro punto sobre la IA, que ni siquiera ella logra momentos tan inverosímiles. Aplausos, comentarios positivos, risas, bromas y demás cuestiones hicieron que un desfile en San Luis, se volviera tendencia en medio de tanto ruido dentro del mundo de internet.