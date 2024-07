Joven organiza un desfile para pedirle matrimonio a su novia y su VIDEO se vuelve VIRAL

La propuesta de matrimonio es un paso crucial en la vida de muchas parejas , marcando el inicio de un nuevo capítulo en su relación. A lo largo de los años, estas propuestas han evolucionado desde simples gestos íntimos hasta elaborados espectáculos que capturan la atención de multitudes.

Recientemente, un joven en la Ciudad de México, llevó esta tendencia a un nuevo nivel al organizar un desfile completo para pedir la mano de su novia, demostrando que el amor puede manifestarse de formas verdaderamente extraordinarias y culturalmente significativas.

Joven organiza un desfile para pedirle matrimonio a su novia

En un acto de amor, un joven sorprendió a su novia y a toda una comunidad al organizar un desfile para hacer su propuesta de matrimonio. El evento, capturado en video y compartido en redes sociales , muestra una escena llena de alegría y tradición.

El protagonista de esta historia no escatimó en detalles. Junto con familiares, amigos y vecinos, recorrió las calles de su localidad portando una gran manta que anunciaba: “Acompáñame a pedirle matrimonio a Belén”. Esta invitación pública no solo compartía sus intenciones con su amada, sino que también invitaba a toda la comunidad a ser parte de este momento especial.

El desfile, lleno de música y baile, creó un ambiente festivo que contagió a todos los presentes. La novia, Belén, al presenciar este espectáculo dedicado a ella, se mostró visiblemente emocionada. Un detalle particularmente significativo fue la entrega de un guajolote a la novia, una tradición común en algunas regiones de México como parte de las ceremonias prenupciales.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales a la peculiar propuesta de matrimonio?

Como era de esperarse, el video de esta peculiar propuesta de matrimonio se volvió viral rápidamente, generando una amplia gama de reacciones en las redes sociales. Muchos usuarios expresaron su admiración por el gesto romántico y creativo del joven: “Que viva el amor”, “Es que querer unir tu vida a alguien que amas es suficiente razón para festejar en grande”.

Varios internautas destacaron la importancia de preservar y celebrar las costumbres locales: “Por eso amo los pueblos y sus tradiciones”, “A mi me pidieron así y es lo más lindo, hasta con guajolote y todo”, “sólo nosotros los mexicanos hacemos cosa perronas”.

Sin embargo, como suele suceder en Internet , hubo quienes criticaron la extravagancia del gesto o se burlaron de la idea de hacer pública una propuesta de matrimonio: “Me hacen eso y es un no definitivo”, “Si ves esto, no amor... no hagas eso”.