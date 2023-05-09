VIDEO: ¡Como película de navidad! Perritos jalan trineo de un hombre.

Este video se viralizó en las redes sociales, ya que no es muy común ver este tipo de acontecimientos, podemos observar como un agente de tránsito detiene el tráfico por un hecho que no ocurre muy seguido. En Alaska un hombre muy aventurero ideó un trineo para que dieciséis perritos lo jalaran por la nieve. El policía que se encontraba en la carretera al ver que se acercaban los perritos, detuvo el tráfico para que estos junto con el trineo pasaran sin correr algún riesgo.

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Las personas que lo presenciaron quedaron impresionadas, porque aunque es común este tipo de actividades sobre hielo, por lo general no es muy visto que pasen trineos en lugares que son muy transitados. Parece una escena sacada de una película de navidad, pero lo cierto es que este hombre entrenó muy bien a sus perros para pasar momentos muy divertidos. El gran momento quedó registrado por la cámara de una conductora para que tuviéramos la oportunidad de ver para creer.