Alicia Villarreal se lanza contra Arturo Carmona por destapar el embarazo de su hija, Melenie: “Se adelantan los que no deben”
Alicia Villarreal rompe el silencio sobre el embarazo de su hija, Melenie, y se lanza contra Arturo Carmona por adelantar la noticia.
Alicia Villarreal rompe se muestra alegre por el embarazo de su hija, Melenie. No obstante, se lanza contra su exesposo, Arturo Carmona, por haber adelantado la noticia ante los medios de comunicación: “Se adelantan los que no deben”; expresó.