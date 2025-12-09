Hombre abandonó a su novia en la montaña; ella murió congelada

Hay un drama total alrededor de la muerte de una mujer que junto con su pareja, acudieron a excursionar en las montañas de Gorssglockner, en Austria. Sin embargo, ante algunas complicaciones durante la aventura, el hombre abandonó a su novia (no hay acuerdo en el por qué) y horas después ella fue hallada muerta tras ser encontrada por rescatistas.

¿Lista para dejar la soltería? Mariana Garza revela quién podría ocupar su corazón y habla de las aplicaciones de citas

¿Por qué se acusa a este hombre de matar a su novia?

Lo que se presumía como una excursión llena de vida para una pareja en Austria, terminó con una tragedia de horror, la cual sigue causando división en las opiniones incluso de las autoridades. Thomas Plamberger fue acusado de homicidio por negligencia al abandonar a su novia dentro de la montaña, según él para ir a buscar ayuda.

Mientras que la defensa legal del sujeto argumenta lo ya dicho, acerca de un intento por conseguir que alguien les auxiliara, los primeros reportes e investigaciones indicaron que Kerstin Gurtner fue abandonada sin el equipo ideal que la protegiera ante algún infortunio. Además, Thomas puede ser considerado como un excursionista de mayor experiencia que debía estar con ella todo el tiempo.

Ante eso, un caso ocurrido en enero de este 2025, sigue en la pelea legal correspondiente… esto para decidir qué fue lo ocurrido aquella terrible ocasión donde la mujer de 33 años perdió la vida de manera trágica.

#crime #truecrime #austria ♬ original sound - The Crime Desk @thecrimedesk A mountaineer who left his girlfriend to freeze to death on Austria's highest mountain wrote about how he was left 'hurting so much' following the tragedy, a report has claimed. Thomas Plamberger, 36, an experienced alpine climber, is alleged to have abandoned his girlfriend Kerstin Gurtner, 33, on the 12,460ft Grossglockner mountain in January last year as temperatures plunged to -4F°. When they were just 150ft from the summit, Gurtner began to struggle and was unable to continue. Plamberger then left her alone for 6.5 hours to search for help, but during this time, the extreme cold claimed her life. Following an investigation into her death, Plamberger has since been charged with manslaughter by gross negligence and is facing up to three years in prison. According to Bild he publicly mourned his girlfriend on social media, writing, 'I miss you so much. It hurts so incredibly much. Forever in my heart. Without you, time is meaningless.' Plamberger also co-signed the parents' obituary. #news

¿Cómo ocurrió el abandono de la novia de este hombre?

Según los reportes recogidos por la prensa internacional, con base en lo escrito por los periódicos de Austria, así se llevaron a cabo las acciones fatales en enero pasado.

• El 18 de enero a las 6:00 p.m. la cámara de la montaña captó dos luces (ambas personas) que concretaban el ascenso.

• A las 20:50 p.m. la pareja quedó atrapada unos cuantos metros de llegar a la cima.

• Con el reloj marcando las 22:50 p.m. los equipos de emergencia quisieron auxiliar a la pareja, mientras un helicóptero sobrevoló la zona. Se indica que trataron de contactar al hombre… pero este habría apagado su celular.

• Ya instalados en el 19 de enero, a las 12:35 a.m. Thomas Plamberger contactó a la policía, aunque no se sabe lo que este hombre le dijo a las autoridades.

• A las 2:00 a.m. el hombre dejó a su pareja, iniciando el descenso.

• A las 2:30 a.m. la cámara web captó la luz del hombre.

• Marcando las 3:30 a.m. el hombre contactó a los rescatistas desde un punto seguro.

• Ya a las 7:10 a.m. un nuevo helicóptero sobrevoló la zona.

• Y a las 10:00 a.m. los rescatistas encontraron a la mujer sin vida.