Una mujer se casó y al día siguiente la encontraron muerta: los terribles detalles

Lo que debía ser el inicio de una nueva etapa terminó en tragedia. Lyaman Maammadli, una joven de apenas 19 años, fue encontrada muerta un día después de su boda. La noticia conmocionó al mundo, sobre todo por los terribles detalles que salieron a la luz días después.

Una boda que fue marcada por la humillación

De acuerdo con los testimonios recopilados por el diario británico Daily Mail, la joven, de Mingachevir, Azerbaiyán, habría sido humillada por su esposo y su familia durante la ceremonia, por supuestamente usar un vestido “demasiado revelador” que, según ellos, “provocaba a otros”.

(X) En redes sociales lamentaron la muerte de la mujer de 19 años después de su boda.

Este momento de vergüenza pública habría angustiado profundamente a Lyaman, quien, según las investigaciones, pudo haber atentado contra su vida tras una fuerte discusión con sus suegros.

Su padre, visiblemente afectado, declaró: “Mi hija no pudo soportarlo”.

Lo que se sabe del esposo y la familia política

En un principio se especuló que Lyaman había sido obligada a casarse con su pareja, Elnur Mamedli, un hombre de 33 años. Sin embargo, esta versión fue desmentida por la familia de la joven.

(ESPECIAL/CANVA) La familia de la joven recién casada pide justicia para su hija.

Pese a ello, la policía mantiene bajo investigación a la familia del esposo por presunto acoso hacia la víctima, según informó The Sun.

Un funeral lleno de dolor y silencio

Días después del incidente, la familia de la joven realizó un funeral privado. El padre de Lyaman relató que, aunque el viudo y sus padres llegaron para dar el pésame, les negó la entrada.

Esta trágica historia ha hecho eco en distintas partes del mundo, donde muchas personas han expresado su indignación y tristeza por el destino de una joven que solo quería cumplir su sueño de llegar al altar.

Cómo reaccionaron los usuarios en redes sociales

Las fotos y videos de la ceremonia se han filtrado en redes sociales y quienes las han visto conociendo la desgarradora historia, no se han limitado en ofrecer su opinión sobre la tragedia.

Algunos usuarios escribieron: “Realmente necesitamos empezar a enseñar resiliencia emocional junto con la empatía”; “Ella no estaba bien desde el principio”; “Ten cuidado en cómo criticas a los demás, la lengua es como una espada de doble filo”; y “Esto es desgarrador. Un comentario cruel puede destruir un alma entera”.