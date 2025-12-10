Hombre infiel usó Tinder pero hizo match con su esposa; así quedó grabada la infidelidad

Uno de los aspectos mejor explotados en las redes sociales ha sido el de la revelación de infieles. Tanto hombres como mujeres han sido expuestos con base en imágenes o incluso videos del momento donde se descubre la infidelidad. Ante eso, este caso se hizo tendencia de manera casi inmediata al exponer a un esposo que terminó en una cita con su esposa, esto a través de la aplicación de citas de Tinder.

¿Por qué este hombre terminó haciendo match con su esposa en Tinder?

La mujer fue quien compartió el video en TikTok, espacio donde evidenció la infidelidad de su esposo. Dicha situación cuenta que la esposa creó una cuenta falsa en la aplicación de citas, esto para lanzar una carnada a su marido. El nombre de la supuesta mujer interesada en Tinder era Bridget.

Es decir, a través de la cuenta falsa, su esposa contactó al hombre… quien le siguió la corriente y acordó un encuentro que presumía ser íntimo en una casa. Ante eso, llegó el momento del encuentro que fue grabado por la mujer que iba a ser engañada. Por ello, al momento de abrir la puerta, el hombre no podía creer lo que veía.

En total shock, el hombre infiel no supo qué decir, balbuceó un poco y le terminó diciendo loca a la que hasta ese momento era su esposa. Entonces, en menos de 30 segundos, quedó evidenciado un caso más de infidelidad concretado a través del internet… que por supuesto trajo consigo múltiples reacciones ante tan polémico caso.

¿Qué dijeron las redes ante esta infidelidad concretada en Tinder?

La situación se tornó bastante comentada en redes, pues incluso algunos indicaron que eso no puede ser tomado como infidelidad, pues nunca se concretó algún acto físico. Mientras que otros apoyaron al hombre, quien llamó loca a su esposa por crear un perfil falso y tenderle una trampa. Sin embargo, la gran mayoría indicó que el esposo evidentemente merece toda la cancelación del mundo, pues lo que hizo es una completa infidelidad.

Ante el suceso, algunos argumentan (y parece que tienen razón) que es un montaje, pues los nuevos videos que le siguieron a este que se viralizó, tienen a la mujer y al hombre conviviendo como si algo tan fuerte nunca hubiera pasado.