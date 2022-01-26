VIDEO: Graba por accidente infidelidad de su novio en TikTok.

Una usuaria de TikTok realizó un reto junto a sus amigas; sin embargo todo se salió de control cuando descubrió en el video la infidelidad de su novio.

Fue una chica en Reino Unido quien a través de la red social de videos, captó inesperadamente un acto de infidelidad por parte de su pareja, todo en medio de una dinámica que ella misma grabó con su móvil.

Y es que la mujer en cuestión se encontraba en compañía de sus amigas, por lo que se le ocurrió hacer un video con ellas para la plataforma de moda, TikTok.

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¿Cómo se dio cuenta que su novio era infiel?

La chica estaba muy feliz haciendo su video, cuando de repente, la cámara captó al novio de la joven feliz con una mujer que le acariciaba la cara con cariño y le daba un beso en la mejilla. Ante ese hecho, la chica quedó atónita, pero no dejó de grabar con su celular.

Esta triste historia fue compartida por la propia joven en su cuenta personal de TikTok hace unas semanas. Desde entonces es viral y ha provocado todo tipo de reacciones en la famosa red social.

"Es lo más loco que he visto en mi vida”, “espero que hayas terminado con él” y “te mereces algo mejor”, le comentaron sus seguidores en la publicación.

Lamentablemente, no se aprecian las reacciones del novio y la amante, pues hubiera sido interesante que ella misma o alguien más grabara la confrontación y se supiera el final de esta historia de traición y engaño.

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