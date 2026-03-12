uno nuevo
Hombre pierde la vida a causa de impactos de bala en la Colonia Guerrero

El Diablo Becerril nos narra dos sucesos lamentables ocurridos en la Ciudad de México

Un hombre que caminaba por la Colonia Guerrero perdió la vida luego de recibir varios impactos de bala. El hombre se encontraba del lado de un puesto de quesadillas. Hasta el momento no hay detenidos y se continuan investigando los hechos. Según reportan vecinos, las balaceras son muy comunes en dicho lugar. Por otro lado, Luis Miguel Victoria fue asesinado sobre Periférico Sur de la CDMX.

