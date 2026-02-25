Día Internacional del Implante Coclear: Cómo funciona y quiénes pueden usarlo
En México más de 2 millones de personas presentan algún grado de pérdida auditiva, es por eso que hay un dispositivo que mejora la recepción de sonidos.
Alejandra Carvajal nos narra la historia de Estelita, una pequeña que padece hipoacusia, misma que necesita un implante coclear, el cual permite que las personas puedan escuchar. Este dispositivo; aunque no cura la sordera, apoya a que la persona pueda captar sonidos. Es importante que antes de la cirugía se realicen estudios ya que no todas las personas son candidatas.