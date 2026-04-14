De amiga a amante de mi papá | Programa del 14 de abril 2026 de Acércate a Rocío

La amiga y el papá de Sofía mantienen una intensa relación amorosa, pero Sofía se opone. Damián tiene la intención de que su nueva pareja, su exmujer y su hija, compartan el techo, pero su hija y su exmujer se oponen. La nueva pareja de Damián confiesa que empezó a salir con él por vengarse de Sofía, pero asegura que después se enamoró perdidamente. Ni la mamá de Sofía ni la mamá de Diana están de acuerdo con esta relación. ¿Hasta dónde llegarán con su romance disparejo?