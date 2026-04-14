¡Es una relación enferma! Nicole condena el noviazgo de su ex con la amiga de su hija
Nicole se siente muy incómoda con el hecho de que su ex tenga un noviazgo con la amiga de su hija, pues la conoce desde pequeña y podría ser su papá.
Nicole, mamá de Sofía y concubina de Damián, entra a la clínica de emociones muy avergonzada por la situación engorrosa en la que los metió su Damián. Nicole arremete contra Diana, pues la conoció desde chiquita y ahora le parece una situación enfermiza, pues Damián sería como el padre de Diana. ¿Nicole estará interesada en buscar una pensión en cuanto se divorcie de Damián?