¡Es una relación enferma! Nicole condena el noviazgo de su ex con la amiga de su hija

Nicole, mamá de Sofía y concubina de Damián, entra a la clínica de emociones muy avergonzada por la situación engorrosa en la que los metió su Damián. Nicole arremete contra Diana, pues la conoció desde chiquita y ahora le parece una situación enfermiza, pues Damián sería como el padre de Diana. ¿Nicole estará interesada en buscar una pensión en cuanto se divorcie de Damián?