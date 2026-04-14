¡Pidió la mano de su hija! Patricia no consiente la relación de su hija con un hombre mayor
Además de la diferencia de edades, Patricia señala que no está de acuerdo en la relación de su hija con Damián porque él es como un padre para ella.
Patricia, la mamá de Diana, no está de acuerdo en que su hija salga con Damián, pues es él sería como una figura paterna para Diana. Patricia cuenta que ella y los papás de Sofía, amiga de Diana, las vieron crecer y tuvieron una amistad muy cercana. Nicole y Patricia comparten su incomodidad con la relación de Diana con Damián. Entre todo el enredo, Damián aprovecha para pedirle a Patricia la mano de su hija. ¿Hasta dónde llegarán Diana y Damián?