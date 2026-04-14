¿La venganza es dulce? Diana sale con el papá de su amiga, quien fue amante de su novio anterior

Diana le advierte a su amiga que si su papá está con ella es porque quiere, pues Diana no lo tiene ‘amarrado’. Además, le aclara que ella no le quitó nada a nadie; su relación sólo sucedió. Diana asegura en la clínica de emociones que ella no está con Damián por interés, sino por amor. Diana revela que su amiga Sofía no es ninguna santa, pues en alguna ocasión se metió con su novio y cuenta con detalles y mucho coraje cómo se enteró. ¿Será que Diana se estará vengando de lo que Sofía le hizo?