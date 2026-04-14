Damián se quiere casar por bienes mancomunados con la amiga de su hija

Damián asegura que su hija Sofía es una interesada porque siempre está hablando de dinero. Además, le advierte que él decidirá a quién le deja lo que ha construído, pues sólo le pertenece a él. Sin embargo, legalmente no es tan sencillo que él adjudique sus bienes como él cree. Los problemas de Damián comenzaron cuando quiso llevar a vivir a su nueva pareja a su casa, quien es amiga de su hija Sofía. Incluso, Damián ha tratado de correr a su hija con tal de meter a su pareja. ¿Damián logrará entender las consecuencias de sus decisiones?