Influencer fue atacado por un guepardo en medio de un peligroso reto

El reconocido influencer Speed ha vuelto a llevarse todas las miradas al compartir contenido en sus redes sociales. Esta vez se trató de un reto que lo tuvo compitiendo contra un guepardo aunque lo que hizo viral el video fue el ataque que sufrió por parte del animal.

¡Cuarta cirugía! Dorismar muestra su evolución tras haber sufrido malas prácticas en cirugías estéticas

Los retos en las redes sociales son algo muy común, pero que en muchos casos han desenlazado en accidentes o hechos trágicos. Los límites por sumar visualizaciones y seguidores parecen esfumarse en algunas ocasiones y la vida de las personas puede ponerse en peligro.

¿Qué le ocurrió a Speed?

El video que se llevó toda la atención fue filmado en África, país en el que se encontraba Speed y en donde decidió aventurarse a protagonizar un interesante reto. El influencer, que hace alarde de su velocidad al correr, desafió a un guepardo a una carrera para determinar si podía vencer al considerado animal más rápido del mundo.

"IShowSpeed"



Porque corrió contra un guepardo y estuvo a punto de ganarle.pic.twitter.com/4oKhCfzU2X — Tendencias Stream (@TndenciaStream) January 3, 2026

“Corrí contra un guepardo”, es el título del video en donde puede verse a Speed junto al guepardo en la previa al reto. Es en este marco que en un momento, para sorpresa de todos, el animal ataca al influencer y con una de sus garrar logra arañarle una de sus piernas, provocándole un leve sangrado.

¿Qué ocurrió tras el ataque?

A pesar de que el animal lastimó a Speed, el influencer estaba dispuesto a vencerlo por lo que el reto se llevó a cabo. A pesar de la gran velocidad desarrollada en gran parte del tramo establecido, el creador de contenido estadounidense no logró vencer al animal que sin dificultades llegó antes de la meta.

El video sigue sumando visualizaciones y se ha convertido en viral en diferentes redes sociales. Los internautas han reaccionado ante el reto librado por Speed ante el guepardo, pero muchos repararon en el ataque con comentarios como “Realmente fue atacado por el guepardo”, “Ella no te ha rascado”, “Ese rasguño no puede ser real”, “Ese guepardo se comió como el 25% de su velocidad máxima” y “Esa es una cicatriz legendaria”.