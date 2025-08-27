Querida influencer revela que iniciará cuidados palitativos contra el cáncer

Julieta Zaragoza es una influencer mexicana que durante mucho tiempo en su Tiktok publicaba su estilo de vida; sin embargo, nadie imaginaría que su salud se vería perjudicada notablemente, modificando la forma en que llevaba su vida normal.

Ante tal situación, la creadora de contenido explicó que iniciará con cuidados paliativos para poder sobrellevar su padecimiento, información y notificaciones que han sorprendido a todos. Conoce todos los detalles al respecto.

¿Qué pasó con la influencer Julieta Zaragoza?

Julieta Zaragoza en su cuenta de Tiktok (@julietzaragoza2), se ha encargado de subir todo el proceso que ha sufrido durante su enfermedad. Dentro de todo el contenido que ha realizado, reveló desde hace tiempo que, a causa del cáncer que padece, ha perdido una de sus piernas, pero que eso no le impide seguir luchando por su vida.

Sin embargo, en un reciente video, la influencer detalla que sus pulmones están colapsando, y que después de tantas quimioterapias, inyecciones y mucho dolor, destacando que han sido días muy dolorosos para ella. Además, sus médicos le explicaron que el tratamiento que le daban no funcionaba, por lo que iban a realizar ciertos cambios.

Pero al estar harta de todo, decidió parar todo el tratamiento, explicando que ella no es un conejillo de indias con el que puedan estar experimentando. Resaltan que todo su cuerpo está dañado, por lo que iniciará con los cuidados paliativos. Puesto que tiene varios tumores en el cuerpo.

¿Qué son los cuidados paliativos?

La Biblioteca Nacional de Medicina explica que los cuidados paliativos son un conjunto de medidas que se hacen en personas con enfermedades graves, donde se busca que el paciente se sienta mejor evitando que haya molestias o síntomas del padecimiento.

Además del tratamiento médico, se acompaña de un proceso para tratar problemas emocionales y espirituales, buscando que el paciente pueda gozar de su vida lo mejor posible al proporcionarle una calidad de vida óptima.

Siendo un tratamiento que iniciará la influencer para el cáncer, buscando que los tumores no le generen síntomas o efectos secundarios, por lo que se vienen momentos críticos para la creadora de contenido en su estado de salud.