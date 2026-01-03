Influencer asegura que ganó 2.9 millones de dólares en solo un día en la “app azul”

Hoy nos preguntamos: ¿Es posible ganar 2.9 millones de dólares en un solo día subiendo contenido digital? Según Piper Rockelle, sí. La influencer internacional, la cual cuenta con casi 19 millones de seguidores en TikTok, aseguró que esa fue su ganancia durante sus primeras 24 horas que estuvo dentro de la plataforma de suscripción conocida popularmente como la app azul, una cifra que volvió a encender el debate sobre este modelo de negocio.

Lo más sorprendente es que no leerás aquí un giro en la historia donde la influencer mintió, pues mostró pruebas públicas de sus ingresos, incluyendo propinas que superaron los 118 mil dólares en un solo día.

¿Cómo logró ganar millones en 24 horas?

La verdad es que las cosas no se dan por sí solas; resulta que para ella la clave estuvo en la expectativa. Durante diciembre, Piper anticipó su llegada a la plataforma con mensajes constantes en redes sociales. Cuando finalmente debutó el 1 de enero, su base de fans y varios curiosos no dudaron en estar ahí de inmediato.

Este tipo de plataformas funciona bajo un esquema de suscripción directa, donde el creador monetiza su audiencia sin intermediarios tradicionales. En cuentas con millones de seguidores, el impacto inicial suele ser explosivo.

La reacción: éxito financiero… y fuerte backlash

El anuncio no solo trajo aplausos, también críticas, como era de esperarse. Piper respondió a quienes la atacaron señalando la contradicción entre el rechazo público y las búsquedas privadas relacionadas con su contenido. Su postura fue clara: mientras haya consumo, no ve problema en el modelo.

¿En qué gastó parte del dinero?

La verdad es que estar en este tipo de plataformas no te hace mala persona; de hecho, llamó mucho la atención que ella contara cómo fue que compró un auto para su abuela. Aunque admitió que explicar su ocupación fue incómodo por los tabúes que existen en la sociedad, dejó claro que su entorno cercano se siente orgulloso de ella.

¿Por qué este modelo también triunfa en México?

En nuestro país no somos ajenos a lo que muchos influencers hacen en esta plataforma. Aunque el caso de Piper es internacional y no llegó directamente a un público mexicano, México es uno de los mercados más fuertes en este tipo de plataformas. Creadoras mexicanas como Karely Ruiz o Celina Smith han demostrado que el modelo puede generar ingresos millonarios, superando incluso a figuras del entretenimiento tradicional.

