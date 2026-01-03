Los 10 juguetes en tendencia este 2026 que todos los niños están pidiendo a los Reyes Magos

Ya estamos a unos cuantos días de que lleguen los Reyes Magos y, ya sea que andes preparando tu cartita para este 2026 o que quieras sorprender a los más pequeños de la casa con los juguetes en tendencia, esta lista es para ti. A lo largo del 2025 se fueron construyendo tendencias que para el 2026 ya son todo un éxito entre los pequeños. Es por eso que no es de sorprenderse que todos los pequeños del hogar quieran algo en esta lista.

Los 10 juguetes que puedes pedir a los Reyes Magos

A continuación te presentamos los 10 juguetes divididos por categorías. Cada una de ellas genera más ilusión para este 6 de enero, con ideas para todos los gustos y presupuestos.

1. Robots interactivos educativos

La tecnología crece a pasos agigantados y muchos niños sueñan con tener robots que responden con voz, aprenden movimientos o ayudan con ejercicios de lógica. Estos son una muy buena opción, pues combinan entretenimiento con aprendizaje, lo que encanta a padres e hijos.

Habe einer Freundin bzw. den Kindern ein Bauset mitgebracht. Ein toller Tipp für Grundschulkinder, die Spaß an Elektrokram haben. 5 Roboter, einzeln verpackt, Schraubenzieher dabei. Hat uns den Silvester-Abend sehr verlustigt!

Wer mal ein etwas anderes Mitbringgeschenk sucht. 😊 pic.twitter.com/ig4hUVFUlm — Mara (@MaraKolumna) January 1, 2026

2. Sets de construcción temáticos

Los bloques de construcción están más fuertes y presentes en el mundo que nunca. Tanto niños como adultos sueñan con armar personajes o estructuras impresionantes de sus películas favoritas. La tendencia ahora son los mundos de aventuras, estructuras expansibles y piezas integradas con apps.

https://x.com/Aftasher/status/1383879177250607105

3. Muñecas y muñecos con realidad aumentada (AR)

La mezcla de juguete físico con experiencias digitales es imparable en los últimos años. Las muñecas con AR pueden interactuar a través de una app, contar historias, reaccionar al entorno y un montón de cosas más.

Excellent ce jouet : un T-Rex qui éclot de son œuf 🦖🥚

Une fois le T-Rex “né” on peut jouer avec lui, l’entraîner, lui donner de la nourriture...

C'est Takakara Tomy qui vend ça pour 13 000 yens (75€).pic.twitter.com/G82CSfAlVD — ⛩ Ryo Saeba | Japon XYZ ⛩ (@Ryo_Saeba_3) October 7, 2025

4. Figuras coleccionables sorpresa

La tendencia es clara; las cajas sorpresa siguen siendo un hit. Series limitadas, personajes brillantes o versiones “shiny” hacen que abrir y descubrir cuál es el que te tocó sea toda una experiencia.

5. Playsets de aventuras

Lanzadores, fortalezas y pistas de carreras que pueden combinarse son tendencia. Parece ser que no pasa de moda pedir este tipo de juguetes; sin embargo, ahora los niños piden sets que se conectan unos con otros para ampliar su mundo de juego.

6. Drones mini con cámara

Volvemos a los juguetes tecnológicos. Los drones pequeños, fáciles de pilotar y con cámara integrada se han vuelto uno de los pedidos más frecuentes. Permiten grabar vuelos, explorar espacios y aprender habilidades de control. Toma en cuenta la edad del pequeño, pues no es un juguete para los más chicos.

7. Figuras de personajes de franquicias top

El coleccionismo se ha apoderado hasta de los más pequeños. Desde superhéroes hasta íconos de anime y videojuegos, las figuras de acción de universos populares (como Pokémon, Mario, Marvel o Star Wars) siguen dominando las cartas a los Reyes.

Pre-Order: Pokemon Prime Figure Morpeko Figure Set $38.99 via Big Bad Toy Store. https://t.co/bOnhQYzGiP



Minun & Plusle $38.99

Mini Jirachi Figure $21.99

Jolteon $59.49 pic.twitter.com/FfARmISz57 — Cheap Ass Gamer (@videogamedeals) January 2, 2026

8. Juguetes de ciencia y experimentos

Kits de química, robótica o circuitos hacen que aprender sea también algo muy divertido para los niños. Este tipo de juguetes sigue en tendencia porque despierta curiosidad y pensamiento crítico en ellos.

Por fin es viernes... Del recuerdo

Juguetes MI ALEGRÍA fue fundada al rededor del año 1956 por el Sr. Carlos Algara Méndez, quien desde un comienzo modesto con pocos empleados y maquinaria necesaria ha dado importancia a los sueños científicos y creativos de los niños. pic.twitter.com/eE0hTaPToy — Crónicas de Banqueta (@cronicabanqueta) July 3, 2020

9. Vehículos transformables

Cohetes, autos o robots que se pueden convertir en otras formas son altamente demandados. La idea de la transformación atrae tanto a niños como a adolescentes desde hace décadas.

Pictures of upcoming Sonic the Hedgehog x Transformers toys!



Sonic transforms into his All Stars Racing car, and Tails transforms into his plane. pic.twitter.com/981bBnDYqf — Frack's Sonic Deals (@FrackDeals) December 5, 2024

10. Juegos de mesa modernos

Los juegos de mesa no pasan de moda, y menos aquellos que se hacen clásicos renovados. Varios juegos se han puesto de moda y lo mejor es que unen a las familias, pues pueden pasar tiempo juntos aprendiendo y desarrollar habilidades lógicas.

HILO. Top juegos de mesa.



No es una faceta que deje ver mucho por aquí, pero sé que se acerca Reyes y creo que un juego de mesa siempre puede ser un buen regalo. Además, una compañera me pidió un top sobre esto 😂



Excluyendo "Catán", los que más he jugado en 2021 son: pic.twitter.com/PNMz0aBvHA — Pascual Gil Gutiérrez (@PascualGil1) January 4, 2022

¿Cuál es la tendencia global?

En 2026, los juguetes que combinan tecnología, creatividad y experiencia compartida están dominando las listas de deseos. ¿Qué les pedirás a los Reyes Magos este 2026?

