Kristal Silva y Alex Garza se destapan como co-conductoras de La Granja VIP

¡Cuidado con los flojos y los que no madrugan! Alex Garza y Kristal Silva contaron detalles de Cacareando La Granja y sus funciones como co-conductoras de La Granja VIP.

Al Extremo
TV Azteca

Alex Garza y Kristal Silva nos contaron cuál será su participación en La Granja VIP, pues además de ser co-conductoras, tendrán un papel fundamental para los granjeros. ¡Ojo con Cacareando La Granja! ¿Listos para la revelación del primer granjero o granjera?

La Granja VIP
