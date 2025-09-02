Kristal Silva y Alex Garza se destapan como co-conductoras de La Granja VIP
¡Cuidado con los flojos y los que no madrugan! Alex Garza y Kristal Silva contaron detalles de Cacareando La Granja y sus funciones como co-conductoras de La Granja VIP.
TV Azteca
Alex Garza y Kristal Silva nos contaron cuál será su participación en La Granja VIP, pues además de ser co-conductoras, tendrán un papel fundamental para los granjeros. ¡Ojo con Cacareando La Granja! ¿Listos para la revelación del primer granjero o granjera?
Galerías y Notas Azteca UNO