Confesiones de una ‘vampira moderna’, asegura que se alimenta de la energía de los vivos

Hellen Schweizer, de 30 años, reside en Providence, Rhode Island, y afirma que el vampirismo espiritual le permitió comprenderse y construir su identidad. Se autodenomina “vampira energética”, una práctica que no implica ingerir sangre, sino absorber la fuerza vital de otros con consentimiento previo.

Una identidad que desafía mitos

Su acercamiento comenzó en 2016, cuando oyó hablar de esta corriente, aunque recién en 2022 decidió aceptarla por completo. Ese día, frente al espejo, se dijo que no era un juego ni una máscara, iniciando así su proceso de afirmación personal. Para ella, un vampiro no tiene nada que ver con las películas: come ajo, disfruta de la luz del sol y está segura de que su cuerpo envejecerá como el de cualquiera, aunque sostiene que su espíritu es eterno y regresa en nuevas vidas.

La manera en que obtiene energía se relaciona con ejercicios de concentración y con la conexión en lugares concurridos, como recitales o reuniones. Según explica, quienes se reconocen como vampiros necesitan este intercambio, ya que sin él padecen un cansancio intenso que no desaparece con descanso común.

Entre críticas y aceptación

Al contar su experiencia, reconoce que su manera de vivir provoca opiniones divididas. Trabaja en una librería y suele elegir ropa inspirada en la estética vampírica, capa, maquillaje llamativo y colmillos falsos. Esa apariencia llama la atención en la calle, donde recibe comentarios desagradables y miradas incómodas. En internet la reacción es todavía más dura, con mensajes que van desde burlas hasta acusaciones ofensivas. Aun así, afirma que no se siente herida por esas palabras y que prefiere reírse de quienes critican lo que no entienden.

En su entorno familiar, el respaldo no ha sido uniforme. Aunque varios parientes la acompañan, su madre mantiene reservas motivadas por cuestiones religiosas. También hubo amistades que se alejaron tras su decisión de asumirse como vampira, aunque en paralelo conoció a personas que la aceptaron sin juzgarla. Para Schweizer, esa posibilidad de vivir de acuerdo con lo que siente resulta más valiosa que cualquier comentario externo.