Hamburguesas de carne éxotica solo en “El gran cazador”

Hamburguesas de diversos cortes de carne a un precio accesible sin sacrificar calidad ni sabor

El Chef Rahmar nos lleva a conocer el lugar “El gran cazador” ubicado en Exhipódromo de Peralvillo, en la CDMX en donde venden cortes de venado, jabalí, cocodrilo, búfalo y antílope. El establecimiento cuenta con permisos legales en orden para la venta de su menu. El precio por persona es de $350 pesos aproximadamente y la calidad de cada platillo es muy alta además de que cuenta con gran sabor.

