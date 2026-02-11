Hamburguesas de carne éxotica solo en “El gran cazador”

El Chef Rahmar nos lleva a conocer el lugar “El gran cazador” ubicado en Exhipódromo de Peralvillo, en la CDMX en donde venden cortes de venado, jabalí, cocodrilo, búfalo y antílope. El establecimiento cuenta con permisos legales en orden para la venta de su menu. El precio por persona es de $350 pesos aproximadamente y la calidad de cada platillo es muy alta además de que cuenta con gran sabor.