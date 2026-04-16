Venga La Alegría | Programa 16 de abril 2026 Parte 1 | Alejandro Fernández y su novia debutan como diseñadores, el reciente caos del Metro de la CDMX y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 16 de abril 2026, parte 1: Alejandro Fernández y su novia debutan como diseñadores de ropa, Eiza González recuerda que las críticas marcaron su autoestima a los 15 años, la familia Aguilar alza la voz por Ángela sobre el tema de la modelo del nuevo video de Nodal y Emilio Fernández confiesa sentir culpa por la crisis matrimonial de Ana Bárbara.

El asalto a una mujer mayor en Coyoacán, el robo a una casa en Tecámac y el caos que provocó una falla eléctrica en el Metro de la CDMX; todo explicado Con Peras y Manzanas. También, Aylín Mujica revela que pudo ser estelar en Perfume de Gardenia, aprendimos a hacer esquineros a mano, la receta de pollo con mostaza y miel, la actualización del proceso legal de Patricio ‘N’ y la razón detrás del ‘bazar de vestuario’ de OV7 que organizó Lidia Ávila.

Además, conocimos los beneficios de hacer ejercicio con ‘la torre’, el cambio de imagen de El Escuadrón de la Belleza y el reportaje de Samantha Núñez. ¡Venga La Alegría!