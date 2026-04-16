Claudia Lizaldi enciende la promoción de MasterChef con un tour de medios explosivo

Claudia Lizaldi vivió un tour de medios en llamas al presentar el nuevo formato de MasterChef México, adelantando cambios que prometen subir la intensidad en la cocina más famosa del país. Entre entrevistas y encuentros con la prensa, la conductora dejó claro que esta temporada llegará con retos más exigentes, giros inesperados y momentos que mantendrán al público al filo del asiento.

