MasterChef 2026 24/7: Detalles inéditos sobre esta nueva edición

La Chef Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera llegan al foro de Al Extremo para contar detalles que veremos en la próxima edición de MasterChef 2026 como que habrán participantes de distintos gremios que buscarán dar lo mejor de sí mismos en el reality. Por otro lado, Rahmar Villegas estuvo con los participantes en el casting presencial en TV Azteca, quienes presentaron sus mejores platillos.